Goran Bregovıç konserı coşturdu

SARAYBOSNALI
müzisyen Goran Bregoviç,
İzmir Enternasyonal Fuarı'nda
hayranlarıyla buluştu.
İzmir
Büyükşehir
Belediyesi
ev
sahipliğinde
İZFAŞ tarafından
bu
yıl 88'incisi
düzenlenen
İzmir
Enternasyonal
Fuarı
kapsamında
konser
veren Goran
Bregoviç,
İzmirli hayranlarına
unutulmaz bir gece yaşattı.
Emir Kusturica'nın Çingeneler
Zamanı, Arizona
Rüyası, Underground, Kara
Kedi Ak Kedi gibi efsane
filmlere hafızalardan silinmeyen
müzikleriyle imzasını
atan, şarkıları Candan
Erçetin ve Sezen Aksu'nun
da aralarında bulunduğu
çok sayıda
sanatçı tarafından
Türkçe
sözlerle
okunan,
Saraybosna
doğumlu
müzisyen
Goran
Bregoviç,
orkestrasıyla
birlikte
birbirinden
güzel eserleri
seslendirdi.
Sanatçı,
güçlü performansıyla
uzun süre ayakta alkışlandı.
İzmirli müzikseverlerle
buluşmaktan duyduğu mutluluğu
dile getiren Bregoviç,
konseri izleyenlere teşekkür
etti.