Goran Bregovıç konserı coşturdu

BUGÜN NELER OLDU

müzisyen Goran Bregoviç,İzmir Enternasyonal Fuarı'ndahayranlarıyla buluştu.İzmirBüyükşehirBelediyesievsahipliğindeİZFAŞ tarafındanbuyıl 88'incisidüzenlenenİzmirEnternasyonalFuarıkapsamındakonserveren GoranBregoviç,İzmirli hayranlarınaunutulmaz bir gece yaşattı.Emir Kusturica'nın ÇingenelerZamanı, ArizonaRüyası, Underground, KaraKedi Ak Kedi gibi efsanefilmlere hafızalardan silinmeyenmüzikleriyle imzasınıatan, şarkıları CandanErçetin ve Sezen Aksu'nunda aralarında bulunduğuçok sayıdasanatçı tarafındanTürkçesözlerleokunan,SaraybosnadoğumlumüzisyenGoranBregoviç,orkestrasıylabirliktebirbirindengüzel eserleriseslendirdi.Sanatçı,güçlü performansıylauzun süre ayakta alkışlandı.İzmirli müzikseverlerlebuluşmaktan duyduğu mutluluğudile getiren Bregoviç,konseri izleyenlere teşekküretti.