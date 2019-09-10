Herkes unutur ama Göztepe unutmaz!

Göztepe'ye, CHP'li Torbalı Belediyesince tahsisi iptal edilen Torbalı altyapı tesis arazisi ile ilgili 3 aydır olumlu somut bir adım atılamaması taraftarları isyan ettirdi. Başkan Tunç Soyer'in "Göztepeliler'in içi rahat olsun", Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un ise "Göztepe en fazla 2 ay kaybeder" sözlerini hatırlatan sarı-kırmızılılar sosyal medyada tepkileriyle İzmir gündemine yerleşti. Sosyal medyada kısa sürede İzmir gündeminde ilk sıralara yükselen Göztepeliler'in 'SözünüTutTunç- Soyer' etiketiyle başlattığı kampanyaya destek veren sayısız twit atıldı. Göztepe yönetiminin de, Torbalı Belediye Meclisi'nin kararına karşı yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtığı ortaya çıktı. AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'li Torbalı Belediyesi tarafından fesih edilen 103 dönümlük arazi tesis sözleşmesi üzerinde sert açıklamalarda bulundu. 13 Haziran 2017'de, AK Partili Torbalı Belediyesi, ilçenin Pancar Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 103 bin 271 metrekare taşınmazı Göztepe Spor Kulübü'ne intifa hakkı sözleşmesi ile beraber tahsis etme kararı aldığını hatırlatan Kaya, "Bu araziye Göztepe Spor Kulübü devasa bir tesis yapacaktı. Arazinin tahsisi kararının meclisten geçmesinin ardından 13 Kasım 2017 tarihinde, Belediye ile Göztepe SK arasında, altyapı tesisinin kurulacağı alanın tahsisine ilişkin protokol imzalandı. Aynı gün, tesislerin projesi de görücüye çıktı ve lansmanı yapıldı. İlgili bakanlıklar arazi 'kamu yararı kararı' alınarak gerekli plan tadilatlarıyla tesis yapımına uygun hale getirildi. Her şey Göztepe içindi" dedi. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerden sonra ise bambaşka bir süreç yaşanmaya başlandığına vurgu yapan Kaya, "Bu tarihte Torbalı'da belediye yönetimi CHP'li bir başkan tarafından yönetilmeye başlandı. 13 Haziran 2019 tarihinde, CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, AK Parti döneminde Göztepe'ye verilen arazinin tahsis kararını iptal etti. CHP'li Başkan iptal açıklamasında gayet pişkince şunları söylüyordu, 'Ruhsatı iptal ettik. Göztepe en fazla 2 ay kaybeder. Tekrar bir imar planı yapılır, ondan sonra arazi tahsis edilir.' İmar durumunda hiçbir sorun olmadığı halde bunları söylüyordu" diye konuştu. Kaya şöyle devam etti: "14 Haziran 2019 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ise, 'Torbalı'daki arazinin Göztepe'ye verilmesini sağlayacağız. Göztepe'yi yarı yolda bırakmayacağız...' diyordu. 2 ay değil 3 ay geçti, olumlu tek bir adım atmadılar. Bu işi çözme niyetinde değiller. Amaçlarının zaman kazanmak ve bu arazinin üzerine yatmak. Ama şunu unutmasınlar, Göztepe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz. Sanıyorum ki, Sayın Soyer her işi olduğu gibi bu işi de 'lay lay lom' olarak görüyor. Camiaya yabancıdır, pek bilmez, hatırlatayım; Herkes unutur ama Göz Göz unutmaz! Tek taraflı bu fesih işlemine ilişkin olarak, Göztepe Spor Kulübümüz gerekli hukuki süreci başlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu hukuksuz kararın yargıdan döneceğine inanıyorum" diye konuştu. Göztepeli taraftarlar, Kaya'nın açıklamalarına tam destek verdi. Göztepe'ye verilen sözlerin tutulmasını isteyen taraftarlar, yönetimin belediyeye dava açmasını da memnuniyetle karşıladı.

'HAKKINI VERİN'

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK

Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, tesis konusu üzerinden Başkan Soyer'e yüklendi. Hızal, "Biz her ne kadar bu kararın arkasında siyasi amaçlar olduğunu düşünsek de bu güne kadar Torbalı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin söz verdikleri gibi en geç 2 ay içerisinde bu sorunu çözmelerini bekledik. Ancak 3 ay geçmesine rağmen gelinen noktada Göztepe Spor Kulübü ve İzmirli hemşehrilerimizin mağdur edildiğine ve tahsisin yeniden yapılması konusunda bir arpa boyu kadar yol kaydedilmediğine şahit olduk. Bizler İzmirli bireyler olarak 'Göztepe'yi mağdur etmeyeceğiz. Yarı yolda bırakmayacağız' diyerek adeta şov yapan başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm yetkililerin İzmir'in önemli değerlerinden biri olan kulübümüze hakkını iade etmelerini bekliyoruz."