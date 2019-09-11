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Emekli polise sopa ile saldırı kamerada

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Emekli polise sopa ile saldırı kamerada
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde emekli polis memuru Kadir Güçlü Özgen (77), alışveriş yapmak için 20 ZS 202 plakalı otomobiliyle, markete gitti. Özgen, otomobilini park edip, bagaja yöneldiği sırada, yanına yaklaşan eli sopalı 1 kişi, araca vurmaya başladı. Aracın camları kırıldı. Saldırgan ardından aynı sopa ile olayın şaşkınlığını yaşayan Özgen'in başına vurdu. Sesler üzerine vatandaşlar sokağa çıkarken zanlı koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgen'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Emekli polise sopa ile saldırı kamerada
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