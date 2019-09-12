Bılfen lıselerı’ne Güney Kore’den ödül

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ULUSLARARASI Yer Bilimleri Olimpiyatları'nda (IESO) Türkiye'yi temsil eden İzmir Bilfen Fen Lisesi öğrencisi Kaan ERTAN olimpiyatlardan bronz madalya ile döndü. Bu yıl 26 Ağustos - 03 Eylül 2019 tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenen 13. Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatları'na 41 ülkeden 181 lise öğrencisi katıldı. Türkiye'nin ikinci kez katılım sağladığı olimpiyatların Türkiye Ulusal Takımı seçmelerinde İzmir Bilfen Fen Lisesi öğrencisi Kaan Ertan, farklı okullardan katılan öğrencileri geride bırakarak birincilik elde etti. Bu başarıyla Güney Kore'de yapılan olimpiyatta katılma hakkı kazanan Kaan Ertan, Türkiye'ye bronz madalya ile dönerek okulumuzu bir kere daha gururlandırdı. Resmi dili İngilizce olan, teorik ve pratik sınavlardan oluşan Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı'nda katılımcıların; jeoloji, jeofizik, meteoroloji, oşinografi, karasal astronomi ve çevre bilimleri dâhil olmak üzere yer bilimleri alanlarında yetenekleri test edildi.