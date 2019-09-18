Balıkesir’de Milli Mücadele sempozyumu

BUGÜN NELER OLDU

Milli Mücadele'deki rolünü bilimsel olarak kayıt altına almayı hedefleyen "Milli Mücadele'nin 100. Yılında Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu" yarın başlıyor. Sempozyumda sunulacak 160'dan fazla bildiri kitap haline getirilerek bilimsel çalışmalar için yeni bir kaynak oluşturulacak. 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyum öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Türk Ocakları Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 7 ülkeden çok sayıda katılımcının yer alacağı sempozyum ile Balıkesir'in Milli Mücadele'deki rolü bilimsel olarak kayıt altına alınacak.