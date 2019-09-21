‘Af’federsiniz! kazanacağız

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de son hafta evinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Yukatel Denizlispor'daSezon başında Denizlispor yönetiminin yaptığı ödül ve ceza yönetmeliğine göre geçtiğimiz hafta alınan yenilgiBu cezanın rafa kalkması oyunculara doping etkisi yaparken zorlu karşılaşma öncesinde oyunculardan galibiyet sözü geldi. Teknik direktör Yücel İldiz de Kayseri'den en az 1 puanla döneceklerine vurgu yaptı. Konyaspor maçından gereken dersleri aldıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:Ardından lig maratonu sürecek. Yoğun bir sürece giriyoruz.4 hafta sonunda topladığı 7 puanla 4. sırada haftaya başlayan Yukatel Denizlispor,Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşmada Yücel İldiz'in şu ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: