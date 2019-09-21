‘Af’federsiniz! kazanacağız

Süper Lig'de son hafta evinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Yukatel Denizlispor'da hedef bugün İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden çıkışa geçmek.
Sezon başında Denizlispor yönetiminin yaptığı ödül ve ceza yönetmeliğine göre geçtiğimiz hafta alınan yenilgi sonrasında 30'ar bir TL her oyuncuya ceza kesilecekti. Ancak yönetim, takıma bir jest yaparak bugün kazanmaları halinde cezalarının affedileceğini açıkladı.
Bu cezanın rafa kalkması oyunculara doping etkisi yaparken zorlu karşılaşma öncesinde oyunculardan galibiyet sözü geldi. Teknik direktör Yücel İldiz de Kayseri'den en az 1 puanla döneceklerine vurgu yaptı. Konyaspor maçından gereken dersleri aldıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Kayserispor karşılaşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara'da Hacettepe ile oynayacağız.
Ardından lig maratonu sürecek. Yoğun bir sürece giriyoruz. En iyi şekilde mücadelemizi sahada sergileyeceğiz. Takımıma inanıyorum."
İLDIZ'IN SILAHI RODALLEGA
4 hafta sonunda topladığı 7 puanla 4. sırada haftaya başlayan Yukatel Denizlispor, bugün 17.30'da İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına çıkıyor.
Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşmada Yücel İldiz'in şu ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: "Stachowiak, Thiago Lopez, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Zeki Yavru, Aissaiti, Recep Niyaz, Barrow, Rodellega."