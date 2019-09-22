Çınlıler, Türk kuru meyvelerını sevdı

BUGÜN NELER OLDU

, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde Çin pazarında yürüttüğü tanıtım çalışmalarının semeresini görüyor. Türkiye'den Çin'e yapılan kuru meyve ihracatı 2019 yılının Ocak - Ağustos döneminde yüzde 183'lük artışla 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 19-21 Eylül 2019 tarihinde Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen Food2China 2019 Fuarı'na katılarak, Çin pazarında Türk kuru meyvelerinin konumunu güçlendirmek için yürüttüğü tanıtım çalışmalarına yeni bir halka ekledi. Dünya'da sermayenin yönünü doğuya döndüğünü, Çin'deki insanların alım gücünün her geçen yıl daha da arttığını bu nedenle, Çin pazarında pozisyon almanın her zamankinden daha öncelikli hale geldiğini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, son 15 yıldır Çin'de Türk kuru meyvelerinin tanıtımına yönelik tanıtım çalışmalarına yoğunlaştıklarını, bu tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydetti. Celep, "Kuru meyvelerimizi yönleriyle tanıtıp Çin'de 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.