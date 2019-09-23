Lebip TİMOR: Aslan kükredi

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE-KONYASPOR maçının ilk yarısı golsüz bittiğinde futbolun adaleti yoktu sahada. Zira çok net 5 net fırsat yakalayıp Konyaspor'un aklını başından almıştı Göztepe. Ali Turan'ın çizgiden çıkardığı top, kaleci Serkan'ın inanılmaz kurtarışlarıylaKaçırılan gollere rağmen Göztepe taraftarının da keyfi yerine gelmişti. Ancak gearide kalan 4 haftalık golsüz ve verimsiz oyunu isyan ediyordu.Kabus dolu 4 hafta geride kalırken, gelecek haftalar adına da güneşin doğuşunu izliyorlardı. Zira yeri göğü inleten taraftarıyla aslan kükremişti artık.