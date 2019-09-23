Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Lebip TİMOR: Aslan kükredi

Lebip TİMOR: Aslan kükredi

Giriş Tarihi: 23.9.2019
GÖZTEPE-KONYASPOR maçının ilk yarısı golsüz bittiğinde futbolun adaleti yoktu sahada. Zira çok net 5 net fırsat yakalayıp Konyaspor'un aklını başından almıştı Göztepe. Ali Turan'ın çizgiden çıkardığı top, kaleci Serkan'ın inanılmaz kurtarışlarıyla Konyaspor, bırakın top oynamayı nefes bile alamıyordu. Kaçırılan gollere rağmen Göztepe taraftarının da keyfi yerine gelmişti. Ancak gearide kalan 4 haftalık golsüz ve verimsiz oyunu isyan ediyordu. Penaltıyla gelen sezonun ilk golü ve ilk galibiyetiyle Bornova'yı bayram yerine çevirdiler. Kabus dolu 4 hafta geride kalırken, gelecek haftalar adına da güneşin doğuşunu izliyorlardı. Zira yeri göğü inleten taraftarıyla aslan kükremişti artık. Özlenen takım, beklenen gol, geç gelen galibiyette sahadakilerin alın terlerine ne kadar saygı duysak da aslan payını tribünlerdeki cefakar taraftara vermeliyiz.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lebip TİMOR: Aslan kükredi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN