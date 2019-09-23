Lebip TİMOR: Aslan kükredi

GÖZTEPE-KONYASPOR maçının ilk yarısı golsüz bittiğinde futbolun adaleti yoktu sahada. Zira çok net 5 net fırsat yakalayıp Konyaspor'un aklını başından almıştı Göztepe. Ali Turan'ın çizgiden çıkardığı top, kaleci Serkan'ın inanılmaz kurtarışlarıyla Konyaspor, bırakın top oynamayı nefes bile alamıyordu.
Kaçırılan gollere rağmen Göztepe taraftarının da keyfi yerine gelmişti. Ancak gearide kalan 4 haftalık golsüz ve verimsiz oyunu isyan ediyordu. Penaltıyla gelen sezonun ilk golü ve ilk galibiyetiyle Bornova'yı bayram yerine çevirdiler.
Kabus dolu 4 hafta geride kalırken, gelecek haftalar adına da güneşin doğuşunu izliyorlardı. Zira yeri göğü inleten taraftarıyla aslan kükremişti artık. Özlenen takım, beklenen gol, geç gelen galibiyette sahadakilerin alın terlerine ne kadar saygı duysak da aslan payını tribünlerdeki cefakar taraftara vermeliyiz.