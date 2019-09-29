Horoz’a gün yüzü yok

BUGÜN NELER OLDU

ç hfatadır kazanamayan Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, 6. haftada sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. İlk yarıya konuk ekip hızlı başladı. 18'de Ben Youssef kafayı vurdu ve Veysel'den seken top ağlarla buluştu.27'de Denizlispor atağında hareketlenenİlk yarının sonuna doğru Mustafa dönerek çok şık bir vuruş yaptı ancak iyi yer tutanUzatmalarda ise Sacko'nun ortasında Rodallega vuruşunu yaptı fakat top yan ağlarda kaldı.64'te Lopes'in ortaladığı topa Rodallega kafayı vurdu ama Veysel'e dışarı çıktı. 67'de dengeyi bozan golü Kasımpaşa kaydetti.Eşitliği bozmak için Ege ekibi ataklar yapsa da karşılaşmaYUKATEL DENİZLİSPOR-KASIMPAŞA: 0-1STAT: Denizli Atatürk GOL: Hajradinovic (Dk. 67) SARI KARTLAR: Khalili, Fatih Öztürk (Kasımpaşa) YUKATEL DENİZLİSPOR: Adam Stachowiak 7, Lopes 6, Hugo Rodallega 5, Radosław Murawski 6, Hadi Sacko 5 (Dk. 57 Olcay Şahan 4), İsmail Aissati 6, Oğuz 6, Zakarya Bergdich 6, Sapunaru 5, Barrow 5 (Recep dk. 76 5), Sackey 5 (Dk. 69 Eduardo 5) KASIMPAŞA: Fatih Öztürk 7, Ben Youssef 7, David Pavelka 7, Haris Hajradinovic 8, Thiam 7 (dk. 83 Yusuf 6), Mustafa Pektemek 6 (Dk. 90 Fernandes ?), Khalili 7, Ramadan 7, İlhan Depe 7 (Dk. 72 Özgür Çek 6), Aytaç Kara 7, Veysel Sarı 7 HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum , Deniz Caner Özaralİldiz: Pozisyona girip kaybetmek üzücüMücadelenin ardından mağlubiyeti değerlendiren Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Maçın başından sonuna kadar inanılmaz goller kaçırdık. Çok net fırsatlardı bunlar. Üzücü olan bu kadar pozisyona girip maçı kaybetmek oldu. Malesef futbolun içinde bunlar da var. Son iki haftada ise inanılmaz pozisyonlara giriyor ve sürekli kaçırıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu kaçırdığımız golleri skor yaparız" diye konuştu.