Menemen’de rekabet kızıştı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen ve ilk 5 haftada sadece 4 puan alabilen ve ilk haftada Giresunspor'u mağlup edebilen Ekol Göz Menemenspor'da gözler bugün oynanacak olan Osmanlıspor maçına çevrildi.Teknik direktör değişikliğine gidip Cenk Laleci'yi koltuğa oturtan sarı-lacivetli takımda forma rekabeti üst seviyeye çıktı.Öte yandan Semih'in yokluğunda son iki lig maçında sağ bek oynayan Mehmet Boztepe'nin de forması tehlikeye girdi. Gençlerbirliği'nden sezon başı transfer edilenBaşarılı teknik adam Laleci, son kararını verip kadroyu oluşturacak…ALMANYA doğumlu olan ancak ülkemizde birçok takımda forma giyenGeçen sezon takımının etkili isimleri arasında yer alan Taşkın, bu yıl da takımına hayat vermeye devam ediyor.Osmanlı karşısında da gol ayağı olacak.