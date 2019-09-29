Menemen’de rekabet kızıştı

TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen ve ilk 5 haftada sadece 4 puan alabilen ve ilk haftada Giresunspor'u mağlup edebilen Ekol Göz Menemenspor'da gözler bugün oynanacak olan Osmanlıspor maçına çevrildi. Taraftarının önünde önemli bir sınava çıkacak olan İzmir ekibinde hedef 3 puan alıp galibiyet serisine start vermek.
Teknik direktör değişikliğine gidip Cenk Laleci'yi koltuğa oturtan sarı-lacivetli takımda forma rekabeti üst seviyeye çıktı. Forvet hattında kupa maçında şans bulup gol atma başarısını gösteren Ali Özgün ile ligde henüz golü bulunmayan Hüseyin Çolak arasında teknik heyet bir seçim yapacak.
Öte yandan Semih'in yokluğunda son iki lig maçında sağ bek oynayan Mehmet Boztepe'nin de forması tehlikeye girdi. Gençlerbirliği'nden sezon başı transfer edilen Canberk kupa maçında savunmanın sağında iyi bir performans sergiledi.
Başarılı teknik adam Laleci, son kararını verip kadroyu oluşturacak…
CAN SUYU TAŞKIN
ALMANYA doğumlu olan ancak ülkemizde birçok takımda forma giyen Taşkın Çalış, üç yıldır Menemenspor adına ter döküyor.
Geçen sezon takımının etkili isimleri arasında yer alan Taşkın, bu yıl da takımına hayat vermeye devam ediyor. İlk 5 haftada 2 gol atan ve kupada da ağları bir kez sarsan 26 yaşındaki futbolcu takımının en golcü ismi konumunda.
Osmanlı karşısında da gol ayağı olacak.