İzmir’e memba kalitesinde su

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Seçim dönemlerinde CHP'lilerin polemik konusu yaparak kent gündemine taşıdığı Gördes Barajı'nın suyu İzmir'e verilmeye başlandı. Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in 2040 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılaması öngörülen Gördes Barajı'ndan kente su taşıyacak isale hattındaki son rötuşlar da tamamlandı. Manisa il sınırları içinde yapımı gerçekleştirilen 'Gördes- İzmir 2. Merhale İsale Hattı 2. Kısım Projesi' kapsamında 77 kilometrelik isale hattı ve bir tünel inşa edildi. Önce Çambel Terfi ve Pompa İstasyonu'na getirilen Gördes Barajı'nın suyu daha sonra ise bir Tünel ile Bornova Kavaklıdere Artıma Tesisine ulaştırıldı. DSİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. 'Gördes-İzmir 2. Merhale İsale Hattı 3. Kısım Projesi' kapsamında ise 1900 metrelik Buca Tünelleri inşa edildi. 17 kilometre isale hattı yapıldı. DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, İzmir'in 2040 yılına kadar ki içme suyu ihtiyacını karşılayacak proje kapsamında 24 Haziran 2019 tarihinden itibaren İZSU'ya ait Kavaklıdere Arıtma Tesislerine memba kalitesinde su verilmeye başlandığını açıkladı. Egeli SABAH'a konuşan Eker, Gördes Barajı'ndan İzmir'e son 4 ayda 2.3 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığını söyledi.İZSU Genel Müdürlüğünün Kavaklıdere'de inşa ettiği içme suyu arıtma tesisinde testlerin devam ettiğini hatırlatan Eker; "Testler tamamlandıktan sonra DSİ Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasından imzalanacak protokolle Gördes Barajı'ndan kente sürekli ve düzenli su verilmeye başlanacak. Proje kapsamında İzmir'e her yıl ortalama 59 milyon metreküp su verilmesi planlanmaktadır. Gördes Barajından İzmir'e verdiğimiz su memba kalitesinde. İzmir'e ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Şu an Gördes Barajı göl alanında yaklaşık 60.7 milyon metreküp su bulunduğunu belirten Eker, İzmir'e içme suyu verilmesi açısından hiçbir sıkıntı bulunmadığını, barajdan Kavaklıdere Arıtma Tesisi'ne verilen suyun da memba kalitesinde olduğunu sözlerine ekledi.