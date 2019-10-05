Dario Moreno da tersanelik oldu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında kent içi toplu taşımacılıkta deniz ulaşımının payını artırmak, ekonomik ömrünü tamamlayan iç hatlar vapurlarının yerine İzmirlilere çağdaş ve konforlu deniz ulaşımı hizmeti verebilmek amacıyla ihaleye çıktı. Yeni alınacak teknelerin gövdelerinin karbon kompozitten yapılacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Meslek odaları o süreçte katamaran cinsi teknelerin iç körfeze uygun olmadığını, karbon kompozit gövdeli teknelerin işletme maliyetlerinin yüksek olacağını öne sürerek Büyükşehir'den şartnameyi tekrar gözden geçirmesini istediyse de o dönemde Başkan Aziz Kocaoğlu uyarıları dikkate almadı. 2012 yılında gerçekleştirilen ihaleyi, merkezi Yalova'da bulunan Özata Tersanecilik kazandı.117 milyon euroya mal olan 15 gemilik yeni filonun son teslimatı 2017 yılının ikinci yarısında yapıldı. Fakat yeni nesil vapurların işletme maliyetlerinin diğer vapurlara göre yüksek olması İZDENİZ'de sıkıntı yarattı. Yakıt giderleri büyük ölçüde arttı. İhale sürecinde Başkan Kocaoğlu'nun 'evladiyelik' dediği tekneler, filoya katılalı 2 yıl bile olmadan dökülmeye başladı.Aradan geçen zaman dilimi içinde Çakabey'le başlayan arızalar serisi 9 Eylül, Vahap Özaltay, Dario Moreno ve Gürsel Aksel ve Gezi ile devam etti. Son olarak da arızalılar listesine Dario Moreno isimli yolcu vapuru katıldı. Dario Moreno, 2016 yılında da pervane arızası nedeniyle tersaneye çekilmişti, Yeni teknenin aradan geçen 4 yıllık süreçte iki kez tersanelik olması dikkat çekti.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan İzdeniz Şirketi 1 Ekim'de Dario Moreno için ihaleye çıktı. Şirketin resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre vapurda jeti ile karina yıkama, orbital zımpara ile yüzey yıkama, astar boya, bağlayıcı, Antitouling boya, su üstü karina ve üst yapı son kat boya, draft markalarının boyanması işlemlerinin yapılacağı öğrenildi. 2012 yılında vapur alımları için ihaleye çıkılırken söz konusu teknelerin arıza yapması durumunda tamir ve bakımlarının yapılması için inşa edilmesi öngörülen tersane aradan geçen 7 yıllık süreçte bir türlü hayata geçirilemeyince diğer arıza yapan vapurlar gibi Dario Moreno'da imal edildiği Yalova'nın yolunu tuttu. İhale şartnamesinde Dario Moreno isimli katamaran cinsi yolcu vapurunun Yalova'da Aykın Tersanesi'nde kızağa çekildiği belirtildi. İzmir'le Yalova arasının yaklaşık 335 deniz mili olduğu düşünüldüğünde zaten işletme giderleri çok yüksek olan katamaran teknelerin en ufak bir arıza için dahi Yalova'ya gönderiliyor olması skandal olarak nitelendirildi.