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O şımdı okullu

Bebekken babasından gerçekleştirilen ile hayata tutunmayı başaran , okullu oldu

Giriş Tarihi: 6.10.2019
O şımdı okullu
İZMİR'DE, henüz kırkı çıkmadan doğuştan safra yolları yokluğu (bilier atrezi) tanısı konulan, 20 aylıkken de babası Ali Can Kaya'dan gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Bade Kaya (6), bu yıl yaşıtlarıyla birlikte ilkokula başladı. Kızının nakil sonrası süreci sorunsuz geçirdiğini, bu öğretim yılında Vali Rahmi Bey İlkokulu'na başladığını belirten anne Cemile Türkmen, "Kızımın tırnağını keserken parmağında başlayan kanamanın bizi karaciğer nakline götüreceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Çok zor, sıkıntılı, korku, endişe dolu günlerdi. İkinci adresimiz hastaneler olmuştu. Ama sonuç önemli. O zor günleri geride bıraktık. Kızım sağlığına kavuştu, başta Kent Hastanesi karaciğer nakli ekibi olmak üzere kızımın sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bade çok tatlı, konuşkan, çok sosyal bir çocuk. Okullu oldu ya, ona ne olacağını soranlara şimdi soranlara doktor olacağını söylüyor" diye konuştu.
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O şımdı okullu
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