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Rekolte tahminleri açıklandı

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Rekolte tahminleri açıklandı
İZMİR'E gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 2019- 2020 hasat dönemi zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminlerini açıkladı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, toplam dane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton, zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağının öngörüldüğünü söyledi. Zeytinyağının bu sene kaliteli olacağını belirten Tunç, "Zeytinde hastalık ve zararlılar nedeniyle sorun yaşamadık ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler, aşırı yağmur ve dolu yağışları yer yer ürün kaybına sebep oldu. Bu sene ürünümüz kaliteli" dedi.
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Rekolte tahminleri açıklandı
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