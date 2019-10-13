İstanbul’u bırak İzmir su’ya bak

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve satılan İzmir Su sahipsiz kaldı. 2017'de 7,6 milyon liralık yatırım ile hayata geçirilen İzmir Su'ya ilçe belediyeleri gereken ilgiyi göstermedi. Birkaç ilçe belediyesi dışında İzmir Su'yu alan belediyenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan CHP İzmir İl Başkanlığı'nın İzmir Su yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği Hamidiye Su'yu kullanması büyük rahatsızlık yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce İZBETON Şirketi tarafından kentin çeşitli yerlerinde işletilen su satış noktalarını sağlıklı olmadığı gerekçesi ile kapattı. Yerine de 2017 yılında Bornova'da, 7.6 milyon liralık yatırımla, Homeros Vadisi'nden gelen mineralli ve lezzetli kaynak sularını şişeleyecek saatte 1500 damacana kapasiteli modern bir tesis kurdu. Aradan geçen 2 yıllık süreçte her ne kadar kent genelinde bayilikler verilse de İzmir Su istenilen satış rakamlarına bir türlü ulaşamadı. Bu arada yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Hamidiye Su'nun satışları düştü. CHP'li Seferihisar Belediyesi ile İyi Partili Tire Belediyesi İmamoğlu'na ve genel merkeze şirin gözükmek için bundan böyle Hamidiye Su kullanacaklarını açıkladı. Seferihisar Belediyesi halk markette de Hamidiye Su dan başka marka satmayacaklarını belirtti. İlçe belediyelerine CHP İzmir il başkanlığı da eklendi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel yaptığı açıklama ile bundan böyle il başkanlığı olarak Hamidiye Su kullanacaklarını belirtti. CHP'li ilçe belediyeler ile il başkanlığının İzmir Büyükşehir Belediyesinin el değmeden ürettiği İzmir Su varken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği Hamidiye Su'yu tercih ettiklerini açıklaması İzmir Büyükşehir Belediyesinde ve kent genelinde çok sayıda satış noktasını işleten İzmir Su bayilerini rahatsız etti. Daha önce Tire Belediyesi'ne su veren firmanın yetkilisi, İYİ

Partili Belediye Başkanı Salih Atakan Duran tarafından kendilerine sözleşmenin feshedilmesi yönünde baskı yapıldığını öne sürdü. Geçen yıldan bu yana Tire Belediyesi'ne ait Gölet Restoran ve Toptepe Restoran'ın yanı sıra iki kafeterya, belediye binası ile Tire Belediyespor'a su tedarik eden Efes Ticaret'in sahibi Adem Şen, yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

GÖZ BOYAMA

Yaşananlara tepki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. "İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla 7.6 Milyon TL'ye mal edilerek Bornova'da kurulan ve şehrimizin öz markası olan İzmir Su'yu desteklemek varken farklı bir şehrin markasıyla anlaşma yapmak bir akıl tutulmasıdır" diyen Hızal, CHP'li belediyelerin siyasi rant kaygısı ile hareket ettiğini öne sürdü. Hızal şunları söyledi; "Siyasi rant kaygısıyla hareket eden bu düşüncenin yaptıkları bizleri her ne kadar şaşırtmasa da üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Şehrinin değerlerini yok sayarak göz boyama çabasında olan bu güruha artık İzmir'in siyasetçileri olduklarını hatırlatmak gerek. İzmir Su bayilerinin verdiği tepkiler oldukça yerinde. Şehrinin markasını satmak isteyen bayilere markanın yöneticileri tarafından bir rakip oluşturulması kabul edilebilir bir şey değildir."