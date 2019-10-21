Balıkesir suni çime takıldı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Keçiörengücü, bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, namağlup unvanını da korudu. İki takım oyuncuları, İstiklal Marşı sırasında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek oldu. Balıkesirspor 13 puanda kalarak 5. sıraya düştü. Keçiörengücü önümüzdeki hafta Boluspor deplasmanına konuk olurken, Balıkesirspor evinde Adanaspor'u ağırlayacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ-BALIKESİRSPOR: 1-0
STAT: Aktepe GOL: Kone (dk. 45) SARI KARTLAR: Metin Uçar, Mendy, İshak Çakmak / Doğa İşeri, Malle KEÇIÖRENGÜCÜ: Metin Uçar 6, Abdulkadir Korkut 5 (Dk. 63 Rıdvan Şimşek 5), Samet Akaydin 6, Erdi Dikmen 7, Hüsamettin Tut 6, Süleyman Olgun 5, Burak Aydın 6 (Dk. 84 İshak Çakmak ?), Cem Ekinci 6, Madinda 7, Mendy 6, Kone 7 (DK. 89 Abdulkadir Kuzey ?) BALIKESİRSPOR: Vukovic 6, Okan Alkan 5, Oğuzhan 4, Glumac 5, Doğa İşeri 6, Furkan Çil 5, Mrsic 4, Otoo 5 (Dk. 69 Malle 4), Kethevoama 5 (Dk. 84 Anıl Taşdemir ?), İbrahim Halil Çolak 4 (Dk. 46 Abdülkadir Kayalı 6), Anıl Başaran 4 HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin Aylak