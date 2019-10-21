Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Balıkesir suni çime takıldı

Balıkesir suni çime takıldı

Ligin namağlup tek takımına mağlup olan Balıkesir, Keçiörengücü kadar suni çimle kaplı zemini de aşamadı

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Balıkesir suni çime takıldı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Keçiörengücü, bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, namağlup unvanını da korudu. İki takım oyuncuları, İstiklal Marşı sırasında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek oldu. Balıkesirspor 13 puanda kalarak 5. sıraya düştü. Keçiörengücü önümüzdeki hafta Boluspor deplasmanına konuk olurken, Balıkesirspor evinde Adanaspor'u ağırlayacak.


KEÇİÖRENGÜCÜ-BALIKESİRSPOR: 1-0
STAT: Aktepe GOL: Kone (dk. 45) SARI KARTLAR: Metin Uçar, Mendy, İshak Çakmak / Doğa İşeri, Malle KEÇIÖRENGÜCÜ: Metin Uçar 6, Abdulkadir Korkut 5 (Dk. 63 Rıdvan Şimşek 5), Samet Akaydin 6, Erdi Dikmen 7, Hüsamettin Tut 6, Süleyman Olgun 5, Burak Aydın 6 (Dk. 84 İshak Çakmak ?), Cem Ekinci 6, Madinda 7, Mendy 6, Kone 7 (DK. 89 Abdulkadir Kuzey ?) BALIKESİRSPOR: Vukovic 6, Okan Alkan 5, Oğuzhan 4, Glumac 5, Doğa İşeri 6, Furkan Çil 5, Mrsic 4, Otoo 5 (Dk. 69 Malle 4), Kethevoama 5 (Dk. 84 Anıl Taşdemir ?), İbrahim Halil Çolak 4 (Dk. 46 Abdülkadir Kayalı 6), Anıl Başaran 4 HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin Aylak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir suni çime takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN