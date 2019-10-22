Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Servislere ve taksilere denetim

Servislere ve taksilere denetim

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Servislere ve taksilere denetim
BALIKESIR Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri rutin denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. İl genelinde denetimlerini sıklaştıran ekipler; okul servis araçlarına ve ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Taksilerin; ön kapılarına durak isimleri ile plakalarını, tavanlarına da araç plakalarının yazılı olması konusunda gerekli uyarılarda bulundular. Okul servislerinde de eksiklikleri bulunan araç sahipleri, araçların mevzuata uygun hale getirilmesi konusunda uyarıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Servislere ve taksilere denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN