Servislere ve taksilere denetim

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri rutin denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. İl genelinde denetimlerini sıklaştıran ekipler; okul servis araçlarına ve ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Taksilerin; ön kapılarına durak isimleri ile plakalarını, tavanlarına da araç plakalarının yazılı olması konusunda gerekli uyarılarda bulundular. Okul servislerinde de eksiklikleri bulunan araç sahipleri, araçların mevzuata uygun hale getirilmesi konusunda uyarıldı.