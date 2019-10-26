Hayatı kündeye getirmeyi başardı

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İZMIR'DE yaşayan 60 yaşındaki Gürol Kaplan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1978-79 yıllarında üst üste 2 kez şampiyon oldu. Ardından Almanya'ya yerleşti. Ancak Kaplan, 1995 yılında, Almanya'da işlenen bir cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Alman mahkemelerinde yargılanan Kaplan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kaplan, karara itiraz ederek yıllarca suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Hapisteyken 3 üniversite bitiren Kaplan, 18 yıl 2 ay 4 gün tek kişilik hücrede kaldıktan sonra tahliye edildi.Yıllar sonra yurda dönen Kaplan, doğup büyüdüğü İzmir'in Menemen ilçesindeki Çaltı Mahallesi'ne yerleşti. Hapiste kaldığı süre boyunca spor yapmaya devam eden Kaplan, 2013 yılında katıldığı Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Yaşadığı mahallede çok sevilen Kaplan, bir dönem mahalle muhtarlığı da yaptı. Sporu hayatından hiç çıkarmayan Gürol Kaplan, 2020 yılındaki Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı. 18 yıl boyunca tek kişilik hücrede kaldığını belirten Kaplan, "Hücrede hep hayal ederek, güreştim. Almanya mahkemelerine açtığım davaları kazandım ve 18 yılın ardından tahliye oldum. Pes etmeyip, yapabileceğimiz şeylerin en güzelini yaptığımız takdirde mutlu olacağız. Ne kadar mutluysan o kadar zenginsindir" diye konuştu.