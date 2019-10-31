Kavun aromasıyla lokum yapıyor

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Kırkağaç ilçesinde 20 yıldır lokum üretilen firmanın işletmecisi, evli ve 3 çocuk babası Rasim Saygılı (43), iki lezzeti bir araya getirdi. Uzun süre çürümeden kalabilmesi, sert kabuğu ve aroması ile bilinen Kırkağaç kavununu, dünyaca ünlü Türk lokumuyla birleştirildi. Uzun yıllar gül, Antep fıstığı, mesir macunu ve cevizi lokumlarda kullanan Saygılı, Kırkağaç kavunu aromalı lokumun çok beğenildiğini söyledi. Rasim Saygılı, "Kavunlu lokum yaptık. Belediye başkanımıza ve kaymakamımıza da sunduk. Olumlu tepkiler aldık" diye konuştu.