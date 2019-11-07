Mobilya üreterek meslek ediniyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Çiğli'de 75'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim, makine, elektrik ve elektronik, endüstriyel otomasyon gibi 6 farklı alanda toplam 720 öğrenciye eğitim veriyor. Okul bünyesindeki atölyelerde mobilya ve iç tasarım derslerini uygulamalı alan öğrenciler, dolap, masa gibi mobilyaları yapmayı öğreniyor. Birçok belediye ve kamu kuruluşu için mobilya yapan okul, siparişlere yetişemiyor.'Fabrika gibi okul' benzetmesi yapan Okul Müdürü Oya Ada Taş, "6 alanda eğitim veriyoruz. Çok sayıda sipariş alıyoruz. Belediyelerle, kamu kurum ve kuruluşları ile çalışıyoruz. Okulumuz öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Öğrencilerimizin mesleki eğitim becerilerini aldıkları, atölyede öğrendikleri mesleki eğitimlerini, el becerilerini üretimde gerçekleştirme fırsatları oluyor. Ülkemizin gençleri bu şekilde bir meslek sahibi oluyor" dedi. Düşük seviyede zihinsel engeli olan öğrenciler de, lisede eğitim görüyor. Öğretmen Şebnem Şahin, çocukların mobilya ve iç tasarım dersleri eğitimi aldıklarını, üretime de katıldıklarını söyledi.