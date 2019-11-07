Şifo bir kez daha Kartal’a karşı! Mehmet Özdilek, Şifo lakabıyla efsane olduğu Beşiktaş’a karşı bu kez Denizlispor Teknik Direktörü olarak çıkıyor. Siyah-beyazlılara karşı karnesi parlak olmayan Özdilek’in bu maçta puana çok ihtiyacı var

Giriş Tarihi: 7.11.2019