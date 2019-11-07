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Şifo bir kez daha Kartal’a karşı!

Mehmet Özdilek, Şifo lakabıyla efsane olduğu Beşiktaş’a karşı bu kez Denizlispor Teknik Direktörü olarak çıkıyor. Siyah-beyazlılara karşı karnesi parlak olmayan Özdilek’in bu maçta puana çok ihtiyacı var

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Şifo bir kez daha Kartal’a karşı!
Süper Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek iç sahada üst üste 4. yenilgisini alan Yukatel Denizlispor'da, gözler Beşiktaş maçına çevirildi. Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen sembol isimlerden Şifo lakaplı Mehmet Özdilek eski takımına karşı bu kez Denizli ekibiyle rakip olacak. Özdilek bugüne kadar çalıştırdığı takımlarda Beşiktaş'a karşı 21 kez mücadele etti. Özdilek'in takımları bu maçlarda 2 galibiyet 6 beraberlik 13 yenilgi aldı.

'BEŞİKTAŞ'A GOL ATMAK İSTİYORUM'
7.HAFTADAKI Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaçıran Rodallega'nın Beşiktaş maçında büyük ihtimalle yer alacağı öğrenildi. Rodigol lakaplı futbolcu, "Kendimi iyi hissediyorum. Formama kavuşup Beşiktaş'a karşı gol atmak istiyorum" dedi.

EFE ARSLAN
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Şifo bir kez daha Kartal’a karşı!
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