Leo hayata dört elle sarıldı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE Dalgıç çiftinin ağustos ayında özel bir hastanede dünyaya gelen Leo isimli bebeğinin doğumdan kısa bir süre sonra kalbinde sıkıntı olduğu tespit edildi. Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine "kalp odacıklarından çıkması gereken damarların farklı yerlerden çıkması' olarak da tanımlanabilen "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısıyla getirilen Leo bebek, 5 gün sonra ameliyat edildi. Hastanede 21 gün kaldıktan sonra taburcu olan Leo bebek, ailesinin İzmir Bornova'daki evine getirildi. Ameliyatın ardından kritik 3 aylık süreci atlatan Leo bebeğin boyu yaşıtları gibi uzarken, 6. 5 kiloya ulaştı. Yaşadığı kötü günlere inat artık etrafına gülücükler saçmaya başlayan Leo bebeği 6 yaşındaki ablası Helen Dalgıç, bir dakika olsun yalnız bırakmazken, anne Cemran ve baba Onur Dalgıç da her dakikalarını oğullarıyla geçiriyor. Baba Onur Dalgıç, "Leo, 3 aylık oldu. Kritik süreci geride bıraktı. Her şey yolunda. Oğlum artık sağlığına kavuştu" dedi. Anne Cemran Dalgıç ise hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.