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Atık malzemelerden oyuncak tasarladılar

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Atık malzemelerden oyuncak tasarladılar
YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, çocukların 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılan parçalarla atık malzemeleri kullanarak kendi oyuncaklarını yapabilecekleri tasarımlara imza attı. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı tarafından yürütülen "Tasarımda Sürdürülebilirlik" dersi kapsamında, çocukların atık malzemelerden geliştirip kendi oyuncaklarını üretebilecekleri "Açık Oyuncak" projesi hayata geçirildi. Projede, dondurma çubuğu, tuvalet kağıdı rulosu gibi atık malzemelerle bir araya gelebilen, açık kaynaklı oyuncaklarını yapabilmesine olanak tanıyan oyuncak ara parçaları geliştirildi.
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Atık malzemelerden oyuncak tasarladılar
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