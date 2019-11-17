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İzmirli para atletten 1 yılda 3 rekor

Giriş Tarihi: 17.11.2019
İzmirli para atletten 1 yılda 3 rekor
TÜRKIYE'NNI ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart, Dubai'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 100 metre koşusunda kendi rekorunu 1 yıl içinde üçüncü kez kırdı. Temmuz ayında Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası'nda 100 metreyi 14.89, ağustos ayında Fransa'daki Paris Grandprix'inde ise 14.78'de koşarak rekor kıran 38 yaşındaki para atlet, Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın T63 100 metre yarı finalinde rekorunu 14.54'e çekti. Şampiyonada finali kıl payı kaçıran sporcu, 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.
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İzmirli para atletten 1 yılda 3 rekor
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