İzmirli para atletten 1 yılda 3 rekor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NNI ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart, Dubai'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 100 metre koşusunda kendi rekorunu 1 yıl içinde üçüncü kez kırdı. Temmuz ayında Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası'ndaŞampiyonada finali kıl payı kaçıran sporcu, 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.