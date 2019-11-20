Deri’n Fikirler’e İzmirli damgası

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sektöründe katma değerli ürünlerin ortaya çıkması amacıyla yenilikçi ve vizyoner deri mühendisleri ile tasarımcıların yarıştığı Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'nda finalistler belli oldu. Bu yıl 8.si düzenlenen yarışmaya İzmirli gençler damga vurdu. Belirlenen 10 finalistten 9'unun İzmirli gençlerden oluşması sektör temsilcileri tarafından büyük mutlulukla karşılandı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Güven, genç deri mühendisleri ve tasarımcıların ortaya koyduğu tasarımlarla deri sektörünün daha katma değerli ürün ihraç etmesini amaçladıklarını dile getirdi. Yarışmanın finali İZFAŞ tarafından düzenlenen Leather and More Fuarı kapsamında Deri Sektöründe "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"yle birlikte gerçekleştirilecek.