Ebeveynler ‘Çocuk Hakları’ klibi çekti

BUGÜN NELER OLDU

Kula'da ilcçesinde eğitim hayatını sürdüren Özel Bilge Çocuk Anaokulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla önemli bir projeye imza attı. 'Çocuklar için sende söyle' sloganıyla yola çıkarak anaokulu 'Büyük seslerden; küçük yüreklere' projesini gerçekleştirdi. Öğrenci velileri, okul öğretmenleri tarafından çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yazılan şarkıyı birlikte seslendirdi.Belirli gün ve haftalar etkinlikleri çerçevesinde bir ilke imza atan Kula Özel Bilge Çocuk Anaokulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir proje hayata geçirdi. Çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Çocuklar için sende söyle' sloganıyla yola çıkarak, öğrenci velilerinin tamamı, "Büyük seslerden, küçük yüreklere' projesini gerçekleştirdi. Okul öğretmenleri tarafından, öğrencilerin kendi haklarını bilen, başkalarının haklarına saygı duyan bireyler olarak yetişmesine vurgu yapılarak yazılan şarkıyı seslendiren 25'i kadın 2'si erkek toplam 27 veliden oluşan koro, öğrenci haklarına dikkat çekti. Kula Özel Bilge Çocuk Anaokulu Müdürü Hatice Ay, "Amacımız yavrularımıza, anne-baba, bayrak ve vatan sevgisini aşılamak" dedi.