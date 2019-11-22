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Model uçak eğitimi verildi

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Model uçak eğitimi verildi
İZMIR Çeşme'de öğretmenler, Türk Hava Kurumu (THK) ile Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle model uçak eğitimi aldı. Türk Hava Kurumu (THK) İzmir Şube Başkanı Hasan Cingil ve yönetim kurulu üyelerinin, geçtiğimiz hafta Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'i ziyaret etmesi ile gündeme gelen ATA Model Uçak Kurslarının ilk adımı atıldı. Türk Hava Kurumu (THK) ile Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projeyle, bir haftalık ara tatil fırsat bilinerek Çeşme'deki öğretmenlere model uçak yapımı hakkında eğitim verildi. THK'dan temin edilecek model uçaklarla, okullarda kurslar ve yarışmalar planlandığı öğrenildi.
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Model uçak eğitimi verildi
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