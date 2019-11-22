Önce durdur sonra da vur

Süper Lig'de Göztepe pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ederken teknik direktör İlhan Palut, Güney ekibini imha planının hazırladı. Ligde 4. sırada yer alan ve ligin en iyi çıkış yapan ekiplerinden biri olan dikkat çeken Alanyaspor'un yıldızlarına kilit vuracak olan Palut, rakibi önce durdurup, sonra vuracak. Alanya'da 9 golle Papiss Cisse gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, Junior Fernandes de 4 kez fileleri havalandırarak gol yükünü omuzladı. Bu ikiliyi savunmada Titi ve Reis ile durduracak olan Palut, orta sahada forma giyen Soner'den de savunmaya yardımcı olmasını istedi. Göztepe'de geride kalan 11 haftada sakatlık ve cezalardan çok çekti. Sarı-kırmızılılar, 5 oyuncudan farklı zamanlarda sakatlıkları nedeniyle yararlanamazken, 4 oyuncuyu da cezalara kurban verdi. Reis, Napoleoni ve Serdar 1'er maç sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalırken, Jerome 4 hafta forma giyemedi. Son iki maçta forma giyemeyen Poko'nun için en az iki hafta daha sahalardan uzak kalması beklenirken Mossoro, Beto ve Poko 1'er maç, Sanneh ise iki ligi maçında cezası nedeniyle forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte, Berkan, Poko, Titi ve Alpaslan'ın ise 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.

ESKİ DOSTLAR

Sezon başında Göztepe ile sözleşme yenilemeyip Alanyaspor'un yolunu tutan Tayfur Bingöl, Pazar günü eski takımına karşı ilk kez rakip olacak. Alanya'da iki lig maçına çıkan Tayfur'un yanı sıra Göztepeli Lokman Gör de Güney ekibinin kadrosunda yer alıyor.