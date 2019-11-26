Kanser hastasına aynı anda 2 ameliyat

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 4 çocuk, 7 torun sahibi Mürvet Aydın'a (53), 2017'de rahim kanseri tanısı koyuldu. Tümör nedeniyle rahmi ve yumurtalıkları alınan Aydın, 6 kür kemoterapi gördü. Bu tedaviden yaklaşık 9 ay sonra göbek fıtığı ameliyatı da olmak zorunda kalan Aydın, normal yaşamına döndü, kendi işini yapar hale geldi. Ancak zaman zaman çektiği karın ağrıları bu kez şiddetlenince soluğu acil serviste aldı. Yapılan tetkiklerde karaciğerde metastazlar ve karın zarında çok sayıda tümör saptandı. Kent Onkoloji Merkezinde Prof. Dr. Cem Terzi tarafından değerlendirilen Aydın için operasyon kararı alındı. Ameliyata önce karaciğer cerrahi ekibi Doç. Dr. Murat Kılıç, Op. Dr. Cahit Yılmaz, Op. Dr. Rasim Farajov ve Op. Dr. Zaza Iakobadze başladı. En büyükleri 3 ve 2 santimetre çapında toplam 6 metastatik lezyonun temizlenmesinin ardından bu kez ameliyatı Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Coşan Terek ve Op. Dr. Mustafa Göztok'tan oluşan ekip devraldı. 11.5 saat süren ameliyatta Aydın, sinsi hastalığı bir kez daha kafa tuttu. Çifte ameliyat başarıyla tamamlandı.