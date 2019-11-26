Manisa’dan Çin’e kuru üzüm ihracatı

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kasım ayının başında Çin'de düzenlenen fuara katılan ve uzun yıllardır kuru üzüm ihracatı yapan Özgür Tarım, Çin'in en büyük gıda ithalat firmalarından Cofco Sundry ile masaya oturdu. İki kuruluş arasında imzalanan anlaşmaya göre Türk firması, 2 yıl içinde Çin'e 3 milyon dolarlık kuru üzüm satışı gerçekleştirecek. Firmanın yönetim kurulu üyesi Şemsettin Özgür, Türk kuru üzümünün dünyada aranan bir lezzet olduğunu söyledi. Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin Avrupa'ya yapıldığını belirten Özgür, "Ancak dünyanın çok büyük nüfusu Asya'da. Özelikle Çin bizim için yeni ve keşfedilmesi gereken bir pazar. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 20'sinin yaşadığı yer. Orta gelirin nüfusu bile 400 milyon" dedi. Özgür, "Çin'de ilk başta 30 bin tonluk bir pazar görüyoruz. Potansiyel çok büyük ve ilerisi çok açık" diye konuştu.