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İZSU’da deprem

Başkan Soyer, 8 aylık Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kentin sorunlarının çözümü için adım atmadı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Soyer, faturayı İZSU’nun bürokratlarına kesti

ERTAN GÜRCANER Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 28.11.2019
İZSU’da deprem
İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'da kelimenin tam anlamıyla deprem yaşandı. Uzun süre ESHOT Genel Müdürlüğü yaptıktan sonra Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturması ile İZSU Genel Müdürlüğü görevine getirilen Raif Canbek Başkan Tunç Soyer'in talimatı ile kurumda köklü değişikliklere gitti. 25 Kasım'da yayınlanan genelgeye göre İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanı Alp Ulusoy görevden alınarak Çiğli Atık Su Arıtma Birimine mühendis olarak görevlendirildi. Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı Aydın Korkmaz Bakım ve Onarım Daire Başkanı oldu. Kanalizasyon Daire Başkanı Erkan Arsu görevden alınarak Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı emrine mühendis olarak görevlendirildi. Arsu'nun yerine Güney ve Kuzey Bölgesi Kanal Bakım Şube Müdürlükleri görevini yürüten Mustafa Teloğlu getirildi.

24 MÜDÜRÜN YERİ DEĞİŞTİ
Değişimden Bilgi İşlem Daire Başkanı Ergüven Pasin de nasibini aldı. Pasin daire başkanlığı görevinden alınarak genel müdürlük emrine uzman yapıldı. Pasin'den boşalan koltuğa ise yine bilgi işlem daire başkanlığında mühendis olarak görev yapan Nefise Meltem Turgut getirildi. İZSU Genel Müdürlüğündeki köklü değişiklik belediye kulislerinde son zamanların en kapsamlı kadro operasyonu olarak nitelendirildi. İZSU'da yaşanan deprem sonrası şu isimlerin görev yeri değişti; Hasan Karaca, Ayhan Ekşi, Kerem Cengiz, İbrahim Gürbüz, Yeter Erten, Rabia Bolposta, Burhan Durmuş, Necdet Evrim Eryılmazlı, Nusret Öztürk, Aykut Sevtekin, Gözde Dihkan Parçalı, Hüsamettin Altaş, Onur Emrah Yıldız, Ayla Taşören, Sibel Çakıllı, Feray Özgünoğlu, Tarık Ada, Yasemin Ertan Kaya, Tunç Özge Taştan, Ozan Ohan, Şengül Özütürk, Aktan Akarsu, Anıl İşcen ve Baran Karabağlı.

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İZSU’da deprem
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