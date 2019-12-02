‘İzmir’in aşamayacağı engel yok’

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AKParti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) meclis toplantısına katıldı. Katılımcılara yönelik sunum yapan Nasır, İzmir için birlik mesajları verdi. İzmir'in hakettiği konumda olmadığına ve kentin gerek insan kalitesi, gerekse de ekonomik dinamikleri anlamında hiçbir eksiği bulunmadığına dikkat çeken Nasır, önemli sorunlardan birinin kurumlar arasındaki koordinasyon ve birlikte iş yapma anlayışının eksikliği olduğunu, bu eksikliği giderecek aktörün de yönetimde değişim gerçekleştiren İZTO olduğunu ifade etti. "Birlik olursak İzmir'in önünde aşamayacağı engel yok" diyen Nasır, "İzmirli olmak, eğriyle doğruyu, sözle eylemi ayırt etmektir. İzmirli olmak, özgürlüklere, kültürlere, inançlara, dillere eşit saygıdır, hoşgörü de cömert olmaktır. İzmirli olmak duyarlılıktır, aydınlıktır" diye konuştu.