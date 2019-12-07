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Kurbanlık fiyatına güvercin satılıyor

Sarayköy’de cins güvercinler, açık artırma ile satılıyor. 2 ile 20 bin lira arasında alıcı bulan güvercinler mezatta kapış kapış satılıyor. ’dan gelen Ramazan Aşık, aldığı 6 güvercine 17 bin 500 lira verdi

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Kurbanlık fiyatına güvercin satılıyor
DENIZLI'NIN Sarayköy ilçesinde, "oyun kusu" olarak adlandırılan cins güvercinler, özellikleri ve renkleriyle ilgi uyandırırken piyasa degerleriyle de sasırtıyor. Evlerde güvercin besleme alıskanlıgı ve sevgisinin yaygın oldugu ilçede, hayvanseverler, "açık artırma" usulüyle gerçeklestirilen ihalelerde güvercin alıp satıyor. Renk, fiziki yapı ve paça gibi birçok özellige göre fiyatı artan cins güvercinler, piyasa degerleriyle kimi zaman araba ve kurbanlıklarla yarısıyor. Izmir, Aydın, Manisa, Usak, Ankara, Eskisehir, Balıkesir ve Kastamonu gibi illerden gelen güvercin meraklıları, Turanlar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, hem güvercin mezadına katılıyor hem de sohbet etme imkanı buluyor. Kutularda kahvehaneye getirilen güvercinler, sırayla salonun ortasındaki kafeslere konularak kahvehane sahibinin yönettigi ihalede teklif usulüyle satılıyor. "Taklacı" olarak adlandırılan kusların fiyatı cinsine göre 20 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Sarayköy Güvercin Sevenler Dernegi Baskanı Murat Çapalı, "Türkiye'nin her yerinden katılım oluyor. Güzel ilgi var. Kusçu camiamız için Sarayköy'ün ayrı bir yeri var"dedi. Mezat için Manisa'dan gelen ve 6 "Sebap" cinsi güvercini 17 bin 500 lira bedelle satın alan 53 yasındaki Ramazan Asık, güvercinlere tutkuyla baglı oldugunu söyledi.

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Kurbanlık fiyatına güvercin satılıyor
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