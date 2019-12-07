Olan garibana oldu

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'ta başkanlık koltuğuna oturur oturmaz 22 belediye personelini işten çıkaran CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şimdi de sözleşmeli personeller ile çalışmama karaı aldı. Uzun yıllardır belediye bünyesinde görev yapan 23 sözleşmeli memurdan 21'i ile sözleşme yenilenmeyeceği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde tek tek insan kaynaklarına çağrılan sözleşmeli memurlara 2020 yılı için kendileri ile sözleşme yenilenmeyeceği ifade edildi. 6 sözleşmeli memurla tamamen yollar ayrılırken geri kalan 15 personelin de işçi statüsünde belediye şirketinde istihdam edileceği belirtildi. Sözleşme yenilenen personellerden birisinin CHP Meclis üyesi Emin Aksoy'un eşi Neslihan Aksoy diğerinin de Başkan Arda'nın aynı dönem il genel meclisi üyeliği yaptığı yakın arkadaşı Mustafa Takmaz'ın oğlu Maksut Takmaz olduğu öğrenildi. Yaşananlar belediye kulislerinde "Torpilliler kaldı. Arkası olmayan garibanlar gitti" olarak yorumlandı.Yaşananlara tepki gösteren Gaziemir Belediyesi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Başkan Arda'dan kararını tekrar gözden geçirmesini istedi. Sözleşmeli memurların ciddi sıkıntı içinde olduğuna dikkat çeken Atmaca, "23 arkadaşımızın 6 tanesiyle yola devam edilmeyeceği tebliğ edilmiş. 2 tanesi ile devam edilecek. Geri kalanların da sözleşmelerinin yenilenmeyeceği ancak şirket personeli olarak devam edeceği yönünde duyumlar aldık. Hak, hukuk ve adaletten bahsetmek lazım... Bu arkadaşlarımızın ilişiği kesiliyor bazılarının kesilmiyorsa bana sorarsanız tüm personelimizle yola devam etmemiz lazım" dedi. "Bu insanları başkalarına muhtaç halde bırakmak bizim anlayışımıza uymuyor" diyen Atmaca, "23 personelimizin mutlak ve mutlak tamamıyla sözleşmeler yenilenmeli. Bu insanlarla yola devam edilmeyecekse önümüzdeki dönem için duyuru yapmış oluruz, onlar da 1 yıl içinde karar alır ve yollarını çizerler" dedi. Şirkete aktarılacak personellerin ciddi hak kaybına uğrayacağını da hatırlatan Atmaca, "Kalıcı memur olma hakları ellerinden alınmış olacak. Maaşları ciddi oranda düşecek" dedi.Gaziemir Belediyesi'nde örgütlü Tüm Yerel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler de yaşananların kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtti. Başkan Arda'dan kararını tekrar gözden geçirmesini talep eden Güler, aksi takdirde sözleşmesi yenilenmeyen personellerle ilgili hukuk mücadelesi başlatacaklarını sözlerine ekledi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise, "Bu başkanlığın takdiri. Uyguma devam edecek" açıklaması yaptı.