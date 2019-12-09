Örnek öğretmen

İzmir'in Beydağ ilçesinde birleştirilmiş sınıflı şirin bir mahalle okulu olan Adagüre İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Filiz Erkurt, öğrencileri için deyim yerindeyse 24 saat durmadan çalışıyor ve onların geleceği için emek harcıyor. "Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi" kuran Erkurt, öngörü ve strateji oyunu olan mangala, satranç, akıl oyunları, sudoku vb. oyunları serbest etkinlikler dersinde öğrencilerine öğreterek, aktif olarak oynamalarını sağlıyor. Bu oyunlar sayesinde öğrencilerde doğru, çabuk karar verme, planlı ve mantıklı davranma, risk alma gibi davranışlar gözlenirken, derslerine de bu davranışların çok güzel ve olumlu etkileri olduğu görülüyor.

HEM DE ÇEVRECİ

Akıl ve zekâ oyunlarının yanı sıra fen bilgisi dersi kapmasında çocukları bu yaşta çevreci yapmak için gübre yapımı gerçekleştiriyor. Hiçbir kimyasalı olmayan, öğrencilerin evlerinde kendi evsel atıklarından oluşan, tamamen doğal, çevreci bir yaklaşımla okul bahçesinde "Kompost Gübre" yapımı gerçekleştirildi. Böylece öğrenciler atıklardan yararlı bir dönüşüm elde edip "Kompost Gübreyi" kendi evlerinde yapıp aile bireylerine de tanıttılar. Diğer derslerde de yaparak ve yaşayarak hayatın içinden örneklerle dersler daha dikkat çekici ve eğlenceli hale gelince, öğrenciler ders bitiminde evlerine gitmek istemiyor. Okul etkinliklerine ek olarak sınıf öğretmeni Filiz Erkurt "Evine Gidilmemiş öğrenci-kahvesi içilmemiş veli kalmasın" düşüncesiyle öğrencileri motive edici ev ziyaretlerinde bulunuyor. Erkurt, "Öğrencilerimiz bilgiyi eğlenerek öğreniyor ve bu da bizi mutlu ediyor" diyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Çocuklarımızın yavrularımızın geleceği için iyi anlamda yapılan her şeyi canı gönülden destekliyoruz. Öğretmenlerimizi böyle görmek, bize gurur veriyor. Çünkü o çocukların geleceği ilk öğrenim yeri olan sınıf öğretmenlerinin destekleriyle oluyor" ifadelerini kullandı.