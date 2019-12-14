Çiçeğin başkenti Bayındır sektörün geleceğini konuştu

BUGÜN NELER OLDU

BAYINDIR, 2020 yılında Uluslararası Çiçek Festivali'ni 23. kez kutlamaya hazırlanırken süs bitkileri sektörüne yönelik etkinlikler ve toplantılar da düzenlenmeye devam ediyor. Çiçeğin Kenti'nde üretimin artması ve sektörün büyümesi amacıyla üniversite, kamu kurumları, kooperatifler, üreticiler ve Belediye tüm gücüyle çalışıyor. Bu amaçla Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Bayındır İlçesi Süs Bitkileri Üretim Potansiyeli ve Geleceği" adlı panel Bayındır Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapıldı. Sektörün durumu ve sorunların konuşulduğu panelde konuşan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Son 20 yıla bakıldığında bu alanda epey yol kat etmişiz. Ama daha gidecek çok yolumuz var. İstikrarlı çalışarak 5-10 yılda Hollanda ile rekabet edebilecek seviyeye gelebiliriz" dedi.