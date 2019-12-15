Denizlispor’da 4 yıldız eski takımına karşı!

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de yarın zorlu Trabzon deplasmanına hazırlanan Yukatel Denizlispor'da 4 futbolcu eski takımlarına rakip olacak. Horoz'da kadrosunda ilk 11'in değişilmezleri arasına giren Rodallega, Olcay Şahan, Mustafa Yumlu ve Zeki, kariyerlerinde daha önce Trabzonspor'un başarısı için ter döktü.Büyük umutlarla transfer edilip Denizlispor formasıyla yalnız 2 golü bulunan, 4 Ekim'deki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından beri 2 aydır suskun kalan Rodallega, gol orucunu eski takımına karşı bozmaya çalışacak.