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Akhisarspor zirve yarışında yara aldı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Akhisarspor zirve yarışında yara aldı
TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 41. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Halil Çolak'ın sağ kanattan getirdiği topa Mahmatma Otoo'nun müsait durumda attığı sut kaleci Gökhan'da kaldı. 62. dakikada ise gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Burhan Eşer'in kaleye attığı şutu Okan Alkan kale çizgisinden uzaklaştırdı. Maç başladığı 0-0 biterken Akhisarspor bu sonuçla 25 puana yükselse de lidere yaklaşma şansını kullanamadı. Bal Kes de 20 puana yükseldi. Balıkesirspor'da 83. dakikada Tomislav Glumac direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Akhisarspor zirve yarışında yara aldı
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