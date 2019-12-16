Akhisarspor zirve yarışında yara aldı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 41. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Halil Çolak'ın sağ kanattan getirdiği topa Mahmatma Otoo'nun müsait durumda attığı sut kaleci Gökhan'da kaldı.Maç başladığı 0-0 biterken Akhisarspor bu sonuçla 25 puana yükselse de lidere yaklaşma şansını kullanamadı. Bal Kes de 20 puana yükseldi. Balıkesirspor'da 83. dakikada Tomislav Glumac direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.