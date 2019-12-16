Robotik turnuvada kozlarını paylaştılar

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Balıkesir'de gerçekleştirilen ilk robotik turnuvasına yüzlerce öğrenci katıldı. Yalova, İstanbul, Manisa, Samsun, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Antep ve Çanakkale'den 15 farklı okulun 43 takımla katıldığı VEX Robotics turnuvasında 300 yarışmacı yer aldı. VEX Robotics'in ilköğretim öğrencileri için Vex IQ adında düzenlediği turnuvanın bu yılki temasında küp ve topların yer aldığı öğrenciler tarafından tasarlanmış robotlarla maç yapıldı. Yarışmaya katılan çocuklara aileleri ve arkadaşları da destek oldu.Düzenlenen turnuva hakkında bilgi veren Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emine Erten, dünyada en çok katılımlı robotik turnuvası olan ve bu şekilde Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics'in düzenlediği turnuvayı Balıkesir'de ilk kez gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Erten, "Burada ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz yaptığı robotları sisteme uygun bir şekilde temadaki görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Ve birer dakikalık mücadelelerle yarışma yapıyorlar" dedi. VEX Robotics çalışanı Fatih Yalçınkaya, Türkiye'de yılda ortalama 15 turnuva düzenlediklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde farklı bölgelerde maksat bütün okullarımız, çocuklarımız bu ortamı yaşasın, görsün ve bundan faydalansın diye bu turnuvalar düzenleniyor. VEX Robotics turnuvalarında derece alan öğrencilerimiz de Avrupa ve dünya şampiyonalarında yol alıyorlar" dedi. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise, "Öğrencilerin gelişen teknolojinin gerisinde kalmaması, teknolojiyle beraber yetişmiş olmaları çok önemli" dedi.