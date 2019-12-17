Futbolcularımla gurur duyuyorum

BUGÜN NELER OLDU

lk yarının son maçında Ofspor'u 4-1 yenerek ligin ilk yarısını 4. sırada bitiren Karşıyaka teknik direktörü Soner Tolungüç, konuşmasına başlarken peş peşe gelen Turgutluspor ve Derince maçlarındaki mağlubiyetler sonrası bu maçı kazanmalarının önemine değinerek şunları söyledi:Özellikle taraftarımız önünde oynadığımız Turgutluspor maçında iyi değildik. O oyunla kazanamazdık. Ardından Derince deplasmanında da kaybedince son oynadığımız Ofspor maçı bizim için final niteliğinde idi.Ligin ikinci yarısının çok zorlu geçeceğini belirten Soner hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon başlangıcına baktığımızda düşmemeye oynayacak bir takım olarak gösteriliyorduk. Ancak sonrasında oyuncularım başta olmak üzere çok iyi bir iş çıkardık.Futbolcularımın özverisi çok değerli ama kadromuz da çok kısıtlı. Olası sakatlıklar, kart cezaları bizi çok etkiler. Transfer de yapamıyoruz ama eldeki bu değerli malzeme ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz.Ligin ilk yarısını genel olarak değerlendirdiğimde bulunduğumuz yer küçümsenemez. Evet, Karşıyaka hep zirvede olmalı ama bulunduğumuz yeri küçümsemek de futbolcularıma büyük haksızlık olur."