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lk yarının son maçında Ofspor'u 4-1 yenerek ligin ilk yarısını 4. sırada bitiren Karşıyaka teknik direktörü Soner Tolungüç, konuşmasına başlarken peş peşe gelen Turgutluspor ve Derince maçlarındaki mağlubiyetler sonrası bu maçı kazanmalarının önemine değinerek şunları söyledi: "İyi bir seri yakalamışken bu iki maçı kaybetmeyi beklemiyordum.
Özellikle taraftarımız önünde oynadığımız Turgutluspor maçında iyi değildik. O oyunla kazanamazdık. Ardından Derince deplasmanında da kaybedince son oynadığımız Ofspor maçı bizim için final niteliğinde idi. Ya kazanıp yola devam edecek idik, ya da hedefsiz kalacaktık. İlk yarım saatten sonra maç sonuna kadar iyi oynadık ve 4-1 gibi önemli bir galibiyet aldık ve devre arasına moralli girdik. Yarış bizim için yeniden başlıyor.''
FAVORİ KOCAELİSPOR
Ligin ikinci yarısının çok zorlu geçeceğini belirten Soner hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon başlangıcına baktığımızda düşmemeye oynayacak bir takım olarak gösteriliyorduk. Ancak sonrasında oyuncularım başta olmak üzere çok iyi bir iş çıkardık. Yönetimin desteği, taraftarımızın bizi sahiplenmesi de bu başarıda önemli rol oynadı. Kocaelispor bu ligin favorisi olarak duruyor. İkinci yarı çok zor geçecek.
Futbolcularımın özverisi çok değerli ama kadromuz da çok kısıtlı. Olası sakatlıklar, kart cezaları bizi çok etkiler. Transfer de yapamıyoruz ama eldeki bu değerli malzeme ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele ettiler ilk yarıda. Biz maç maç bakıp en iyisini yapmaya çalışacağız.
Ligin ilk yarısını genel olarak değerlendirdiğimde bulunduğumuz yer küçümsenemez. Evet, Karşıyaka hep zirvede olmalı ama bulunduğumuz yeri küçümsemek de futbolcularıma büyük haksızlık olur."