Göztepe yaralı Denizli havalı

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öztepe, Ankara'da kendi hataları ile kaybederken, Yukatel Denizlispor geriye düştüğü Trabzon'da Rodallega'nın 2 golü ile 3 puanı kaptı geldi. TFF 1. Lig'de ise Ekol Göz Menemenspor, Adana'dan 3 puanla dönerken, Altay da sahasında Adana Demirspor'u yenmeyi başardı. Altınordu-Bursaspor
ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Akhisarspor
maçlarından ise gol sesi çıkmadı. Onur Tungut
'un yönettiği 'Spor Masası'
nda Lebip Timor
ve Serhan Çifdalöz
, temsilcilerimizin performanslarını değerlendirdi.
OLMAZ BÖYLE ŞEY!
ONUR TUNGUT: Göztepe, Ankara'da neden kaybetti?
LEBIP TIMOR:
5 haftadır kaybetmiyorlardı. Gençlerbirliği karşısında öyle hatalar yaptılar ki, maçı elleriyle rakibe verdiler. Sadece defansif olarak değil, genel anlamda "Olmaz böyle şey"
diyeceğimiz hatalar yaptılar. Bence sezonun en kötü maçını oynadılar. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama bu kadar etkisiz bir oyunu kabullenmek çok zor. Üzücü olan da bu.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Bu kadar hata üst üste gelince yenilgi de kaçınılmaz oldu. Göztepe'ye yakışan bir maç olmadı. İkinci yarı başlarında yapılan 2 değişikliğe rağmen de takımın oyununda bir değişiklik olmadı. Taraftara bir Galatasaray galibiyeti borçlandılar.
DENİZLİSPOR ÇOK FIRSAT YAKALADI
TUNGUT: Yukatel Denizlispor, Trabzon'da nasıl kazandı?
TIMOR:
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesinden sonra Trabzonspor'un bu maça iştahlı başlayacağı belli idi.
Öyle de oldu ama Oğuz'un kendi kalesine attığı gol hesapta hiç yoktu. Denizlispor geriye düştükten sonra maçı hiç bırakmadı. Trabzonspor bastırırken her kontratakta fırsat yakalayan Yukatel Denizlispor yine Hugo Rodallega ile 2. golü attı ve 3 puanı kaptı geldi.
ÇIFDALÖZ:
Denizlispor 2-1 öne geçtikten sonra çok etkili kontrataklarla çok fırsat yakaladılar, atsalar fark olurdu. İlginç bir lig oynanıyor.
KARDEŞ PAYI OLDU
TUNGUT: Balıkesirspor ile Akhisar maçında puanlar paylaşıldı. Kime yaradı bu beraberlik?
TIMOR:
Ben Balıkesirspor açısından bakayım, Akhisarspor değerlendirmesini Serhan yapsın. Son 10 dakikayı 10 kişi oynadılar. İki taraf ta pozisyonlara girdi ama atamadılar.
Balıkesirspor açısından 1 puan kötünün iyisi.
ÇIFDALÖZ:
Lider Hatayspor arayı açıyor. Ben bu maçta Akhisarspor'un daha sonraki haftalarda çok arayacağı 2 puan kaybettiğini söyleyebilirim. Hedefi olan, kadro kalitesi ve tecrübesi rakibine oranla daha önde olan Akhisarspor bu maçı kazanmalıydı.
Pozisyonlara da girdiler ama atamadılar.
MENEMEN FIRTINASI
TUNGUT: Ekol Göz Menemenspor dolu dizgin gidiyor. Neye bağlıyorsunuz bu başarıyı?
TIMOR:
Takım olmanın, birlikte olmanın ve daha da önemlisi bir futbol ailesi olmanın meyvelerini topluyorlar. Taş gibi bir takım oldular. Adanaspor karşısında müthiş bir maç oynadılar.
Gollerin
hazırlanışı ve yapılışı itibariyle bir
çalışmanın ürünü idi. Çalışan kazanır. Cenk Laleci hocamı kutluyorum. Futbol dünyamız genç ve başarılı bir hocaya kavuştu.
Çifdalöz:
Açıkçası sezona başlarken bu başarıyı beklemiyordum. Ancak hem transferlerde hem de Cenk Hoca konusunda doğru işler yaptıkları ortada. Puan kaybettikleri maçlarda bile hep alkışlandılar. Adanaspor galibiyeti ile playoff potasına girdiler.
İçerideki
maçlarda taraftar desteği artar ise
bu takım son haftaya kadar bu yarışın
içinde olurlar.
KAPTAN KURTARDI
TUNGUT: Altay 6 hafta sonra kazandı. Beğendiniz mi takımı?
TIMOR:
Adana Demirspor maçı bence hedef maçı idi. Olası bir beraberliğe bile tahammülleri yoktu. Hem takımın mücadelesi hem taraftarın coşkusu eski günleri geride bıraktıklarının işareti idi. Zor maç oldu. Kaptan İbrahim Öztürk, hem attığı gol ile hem defanstaki kritik müdahaleleri ile maçın yıldızı idi.
Gemisini kurtaran kaptan oldu.
ÇIFDALÖZ:
Kappel'in sakatlığı, geçen yılın gol kralı Paixao'nun suskunluğu takımın hücum gücünü olumsuz etkiliyor. Son 6 haftadaki puan kayıplarından sonra bence bu galibiyet ile yeni bir sayfa açtılar. İlk yarının bitimine 2 hafta kaldı. Bu 2 haftada alınacak her puan çok önemli. Alınacak 6 puan, takımın hedefini belirler.
KALEYİ ISKALADILAR
TUNGUT: Altınordu iyi oynadığı maçı neden kazanamadı?
TIMOR:
Haftanın en çekişmeli, en çok pozisyonlu maçı oldu. Maçın 0-0 bitmesi mucize. Her iki takım da inanılmaz fırsatlar yakaladılar ama kaleyi ıskaladılar.
Bursaspor gibi tecrübeli bir takım karşısında 1 puanı değerli buluyorum.
ÇIFDALÖZ:
İki takım da kaçırdıklarına yanıyordur. Sezonun gol rekoru kırılabilirdi. İki kaleci de inanılmaz kurtarışlar yaptılar.
İzleyenler de keyif aldı.
Göztepe kupada tur peşinde