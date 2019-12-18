Göztepe yaralı Denizli havalı

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ifdalöz

BUGÜN NELER OLDU

öztepe, Ankara'da kendi hataları ile kaybederken, Yukatel Denizlispor geriye düştüğü Trabzon'da Rodallega'nın 2 golü ile 3 puanı kaptı geldi. TFF 1. Lig'de ise Ekol Göz Menemenspor, Adana'dan 3 puanla dönerken, Altay da sahasında Adana Demirspor'u yenmeyi başardı.vemaçlarından ise gol sesi çıkmadı.'un yönettiğindave, temsilcilerimizin performanslarını değerlendirdi.5 haftadır kaybetmiyorlardı. Gençlerbirliği karşısında öyle hatalar yaptılar ki, maçı elleriyle rakibe verdiler. Sadece defansif olarak değil, genel anlamdadiyeceğimiz hatalar yaptılar. Bence sezonun en kötü maçını oynadılar. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama bu kadar etkisiz bir oyunu kabullenmek çok zor. Üzücü olan da bu.Bu kadar hata üst üste gelince yenilgi de kaçınılmaz oldu. Göztepe'ye yakışan bir maç olmadı. İkinci yarı başlarında yapılan 2 değişikliğe rağmen de takımın oyununda bir değişiklik olmadı. Taraftara bir Galatasaray galibiyeti borçlandılar.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesinden sonraÖyle de oldu ama Oğuz'un kendi kalesine attığı gol hesapta hiç yoktu. Denizlispor geriye düştükten sonra maçı hiç bırakmadı.Denizlispor 2-1 öne geçtikten sonra çok etkili kontrataklarla çok fırsat yakaladılar, atsalar fark olurdu. İlginç bir lig oynanıyor.Ben Balıkesirspor açısından bakayım, Akhisarspor değerlendirmesini Serhan yapsın.Balıkesirspor açısından 1 puan kötünün iyisi.Lider Hatayspor arayı açıyor. Ben bu maçta Akhisarspor'un daha sonraki haftalarda çok arayacağı 2 puan kaybettiğini söyleyebilirim.Pozisyonlara da girdiler ama atamadılar.Takım olmanın, birlikte olmanın ve daha da önemlisi bir futbol ailesi olmanın meyvelerini topluyorlar.Gollerinhazırlanışı ve yapılışı itibariyle birçalışmanın ürünü idi. Çalışan kazanır. Cenk Laleci hocamı kutluyorum. Futbol dünyamız genç ve başarılı bir hocaya kavuştu.Açıkçası sezona başlarken bu başarıyı beklemiyordum. Ancak hem transferlerde hem de Cenk Hoca konusunda doğru işler yaptıkları ortada.İçeridekimaçlarda taraftar desteği artar isebu takım son haftaya kadar bu yarışıniçinde olurlar.Adana Demirspor maçı bence hedef maçı idi. Olası bir beraberliğe bile tahammülleri yoktu. Hem takımın mücadelesi hem taraftarın coşkusu eski günleri geride bıraktıklarının işareti idi.Gemisini kurtaran kaptan oldu.Kappel'in sakatlığı, geçen yılın gol kralı Paixao'nun suskunluğu takımın hücum gücünü olumsuz etkiliyor. Son 6 haftadaki puan kayıplarından sonra bence bu galibiyet ile yeni bir sayfa açtılar.Haftanın en çekişmeli, en çok pozisyonlu maçı oldu. Maçın 0-0 bitmesi mucize.Bursaspor gibi tecrübeli bir takım karşısında 1 puanı değerli buluyorum.İki takım da kaçırdıklarına yanıyordur.İzleyenler de keyif aldı.Göztepe kupada tur peşinde