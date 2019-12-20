Bilfenli gençler NASA’da eğitim aldı

BUGÜN NELER OLDU

Liselerinde artık bir gelenek haline gelen NASA kampına, bu sene de İzmir Bilfen Anadolu ve Fen Lisesi'nden de bir grup öğrenci katıldı. Orlando'da bulunan NASA Ulusal Havacılık ve Uzay yönetimine ait Kennedy Space Center'de uzaya ve bilinmeyene yolculuk yapan öğrenciler, Amerika'da Sertifikalı NASA Eğitim Programı Organizasyonu ile merak ettikleri konularda araştırma yapma şansı buldu. Mars'ta yaşamın ayrıntılarını deneyimleyen öğrenciler VR gözlüklerle Mars'ın etrafında oluşturulması düşünülen araştırma istasyonunun tamirini yaptılar. Dünyanın en büyük ve ünlü müzelerinden birisi olan ve bünyesinde iki yüzden fazla bilim insanını barındıran "American Museum of Natural History" müzesini de ziyaret eden öğrenciler, aynı gün NBA maçını canlı izleme olanağını yakaladı.