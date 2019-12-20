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Bilfenli gençler ’da eğitim aldı

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Bilfenli gençler NASA’da eğitim aldı
BİLFEN Liselerinde artık bir gelenek haline gelen NASA kampına, bu sene de İzmir Bilfen Anadolu ve Fen Lisesi'nden de bir grup öğrenci katıldı. Orlando'da bulunan NASA Ulusal Havacılık ve Uzay yönetimine ait Kennedy Space Center'de uzaya ve bilinmeyene yolculuk yapan öğrenciler, Amerika'da Sertifikalı NASA Eğitim Programı Organizasyonu ile merak ettikleri konularda araştırma yapma şansı buldu. Mars'ta yaşamın ayrıntılarını deneyimleyen öğrenciler VR gözlüklerle Mars'ın etrafında oluşturulması düşünülen araştırma istasyonunun tamirini yaptılar. Dünyanın en büyük ve ünlü müzelerinden birisi olan ve bünyesinde iki yüzden fazla bilim insanını barındıran "American Museum of Natural History" müzesini de ziyaret eden öğrenciler, aynı gün NBA maçını canlı izleme olanağını yakaladı.
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Bilfenli gençler NASA’da eğitim aldı
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