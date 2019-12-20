İzmir’den tüm ülkeye ‘bir atkı bir oyuncak’

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Göztepe Spor Kulübü ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi iş birliğinde, "Bir Atkı Bir Oyuncak" isimli sosyal sorumluluk projesinin çalışmaları hızla devam ediyor. Bir atkı ile başlayan proje çığ gibi büyüdü. Proje kapsamında, iki yıl boyunca 41 köy okuluna ulaştırılan Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler, uzak mahalle okullarında okuyan ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Geçen yıl Göztepe- Bursaspor karşılaşmasında 10 bin adet ürünün taraftarlar tarafından bağışlandığı öğrenildi. Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, "Göreve geldiğimizden beri yardım faaliyetlerine ve sosyal sorumluluk projelerine fazlasıyla önem verdik. "Bir Atkı Bir Oyuncak" projesi de bu sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesi. Bu zamana kadar 41 köy okulunda eğitimini sürdüren yüzlerce kardeşimize Göztepeli taraftarlardan toplamış olduğumuz yardımlarımızı ulaştırdık. Bu yardımların Türkiye'nin dört bir yanında zor şartlarda okuyan kardeşlerimizin bir nebze de olsun yüzlerinde bir tebessüm oluşturduğunu düşünüyorum. Bizlere projemizle ilgili her türlü desteği veren Göztepe Spor Kulübü başkan ve yöneticilerine, taraftar gruplarına teşekkür ediyorum" dedi."Bir Atkı Bir Oyuncak" proje kampanyasının sorumlusu Erhan Yılmaz da, bir atkı ile bu yola çıkıldığını söyleyerek, "Bu bir atkı yerini binlerce atkıya bıraktı. 2014 yılı öncesinde Afyon'da bir köy okuluna yapılan bir oyuncak yardımında kolinin içine bırakmış olduğum bir atkı ile bu hikaye başladı. Daha sonra gönderdiğim atkıların sayısı artınca şube başkanımızla bu düşüncemizi Göztepe camiasına ilettik. Onlarda bu düşüncemizi olumlu karşıladı. Kafamızdaki düşünceyi proje haline getirdik. Geçtiğimiz yıllarda bu projeye Anadolu'nun dört bir yanındaki atkı gönderdiğimiz okullardan öğrencileri İzmir'e davet ettik. Onlara İzmir'i ve Göztepe'yi tanıttık. Göztepe'nin maçını canlı izleme fırsatı buldular. Seremoniye ağabeylerinin önünde çıkan minik kardeşlerimiz ellerinde oyuncaklar, kafalarında Kızılay şapkalarıyla çıkarak farkındalık oluşturuyor. Tribünden Kızılay'ı anlatan çeşitli kareografiler sergileniyor. Projemizi ekran başındaki izleyicilere tanıtıyorlar" diye konuştu.