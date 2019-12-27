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Telefon sipariş ettiler çay ve solüsyon geldi

’de 3 bin liralık telefonun 349 liraya indiğini gören Gültekin çifti 2 adet sipariş verdi. Kargodan çıktı

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Telefon sipariş ettiler çay ve solüsyon geldi

İZMIR'IN Dikili ilçesinde yaşayan Hüseyin Gültekin (53) ve Meltem Gültekin çifti, kayıp eşya bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği bilgisini aldı. Bunun üzerine söz konusu internet sitesine giren çift, 3 bin liralık iki telefonu 349 lira olarak sipariş etti. Daha sonra kargo geldi ve çift kapıda 349 TL ödeme yaptı. Kargo görevlisi gidince heyecanla paketi açan çift, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Paketten iki telefon yerine bitki çayı ve solüsyon çıktı.

'SİTEYİ ARAŞTIRIN'
Dolandırıldıklarını anlayan çift, ihale ile telefon aldıkları için bu mesajın doğru olduğuna inandıklarını belirtti. Hüseyin Gültekin, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade ederek, "Biz bu mesaja inandık 349 liramız gitti. Bundan sonra vatandaşlar böyle mesaj ve aramalara inanmasınlar daha dikkatli olsunlar" dedi. Vatandaşların internette gördükleri ilanları önce sorgulaması gerektiğini belirten uzmanlar, "İnternet sitesi güvenli mi? Telefonla ulaşılabiliyor mu? karşınızda muhatap var mı? bunlar iyice sorgulanmalı. Eğer siteyi güvenilir bulmuyorsanız kesinlikle alışveriş yapmayın" dedi.

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Telefon sipariş ettiler çay ve solüsyon geldi
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