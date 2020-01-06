Türk Demir Yolları tarihine yolculuk

TÜRKIYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yeniden düzenlenen İzmir Müze ve Sanat Galerisi, ziyaretçilerini Türk demir yolları tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Demir yollarının millileştirilmesinden sonra bitişiğinde yer alan ve aynı mimari özellikleri taşıyan 5 yapıyla uzun yıllar lojman olarak kullanılan tarihi bina, 1990 yılında "Müze ve Sanat Galerisi" olarak düzenlendi. 2003'teki restorasyonla üst katı galeri, alt katı ise müze olarak ziyarete açılan tarihi yapı, geçen yıl ise daha kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlendi. Ankara Demiryolları Müzesi'nin kapanmasının ardından da buradaki eserler, İzmir Müze ve Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.Müzenin birinci katında tren trafiğinin düzenlenmesi ve kurumsal haberleşmede kullanılan telgraf makineleri, telefonlar, göz taşı kullanılarak elektrik üreten sıvı pil kapları, telemprimör, teleks cihazları, telsizler ve bunların çevre birimleri ile haberleşme belgeleri yer alıyor. Cer odasında ise mekanik ve elektrikli parçalar, Türkiye'de imal edilen ilk iki buharlı lokomotif "Bozkurt" ve "Karakurt"un isimlikleri, yürüyen aksam modelleri, cer gücü oluşturan motor kesiti, yolcu ve yük vagonu parçaları ile bakım onarım malzemeleri bulunuyor. Müze Müdürü Şinasi Duman, "Ayda ortalama 3 bin kişi müzemize geliyor. Konuklarımız burada adeta tarihi yolculuğa çıkıyorlar" dedi.

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