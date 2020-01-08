Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Facianın eşiğinden dönüldü
İzmir Karşıyaka'da sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Anadolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine akaryakıt istasyonuna girdi. Kontrolsüz olan otomobil, önce yakıt pompasına çarptı daha sonra akaryakıt alan bir araca çarparak durabildi. Akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken, istasyonun bir kısmı kullanıma kapatıldı. Bu arada, kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin istasyona girişi, pompaya ve yakıt alan araca çarpışı ile istasyon görevlisinin kaçışı görülüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Facianın eşiğinden dönüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN