Yaprak dökümü

EKOL Hastanesi Balıkesirspor, zor günlerden geçiyor. Lige iyi başlayan, daha sonra bir de sponsor bulan kulüp, devre arasında 6 futbolcusunun ayrılık haberleri ile alt-üst oldu.Antalya kampına bomba gibi düşen bu haber sonrası moral olarak ta çöktüler. GENÇ başkan Kadir Dağlı, tüm iyi niyetlerine rağmen bu çöküşü önleyecek gibi gözükmüyor. Zira gelinen noktada, ne başkanın ne de mevcut yönetimin boyunu aşan ekonomik sorunları var.Zira bu çöküş göz göre göre geldi. Süper lige çıkışı ile birlikte yapılan eften püften transferlerle kulüp ekonomik olarak çökmüştü zaten. Günü kurtarma adına kulübün geleceğine de adeta dinamit koydular. BU enkazın kalkması çok zor. Düşme hattı ile arasında sadece 11 puan fark var ve alttakilerin hepsi transferlerle güçleniyorlar. Ramazan hoca bu ortamda nasıl bir takım çıkaracak doğrusu merak ediyorum. Üstelik sahaya çıkaracağı kadro da moral olarak dibe vurmuş durumda. Bir futbol kenti olan Balıkesir'e yazık ettiler. Balıkesir'de yaşayan, "diyen herkese büyük görev düşüyor. An azından mevcut kadroya sahip çıkın ve bu yaprak dökümünü durdurun. Yarın çok geç olacak.

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