Çocuğunuzla verimli bir tatil planı yapın

BİLFENEğitim Kurumları akademisyenleri, öğrencilerin verimli bir yarı yıl tatili geçirmeleri için bazı önerilerde bulundu. Bilfen İlköğretim Kurumları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç, "Doğru planlanarak geçirilmiş bir tatil süreci, okullar açıldığında öğrencilerin motivasyonunu ve özgüvenini de desteklediği içi okula yeniden adapte olma süreçlerini de olumlu etkileyecektir. Bu çalışmalar öğrencilerin günün daha verimli oldukları, daha rahat çalışabilecekleri saatlerine konarken geri kalan zaman dilimi her öğrencinin ailesiyle kaliteli vakit geçirebileceği, arkadaşları/ yaşıtlarıyla paylaşımda bulunacağı, kendisine vakit ayıracağı; sinema, tiyatro, sergi, müze gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlere yer ayıracağı ve günde en az ilkokul öğrencileri için 25-30 dk. ortaokul ve lise öğrencileri için 40-45 dk. kitap okuyabileceği şekilde planlanmalıdır" dedi. Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta ise, "Yarı yıl tatilini verimli aktivitelerle değerlendiren bir öğrenci ikinci döneme daha enerjik ve motivasyonu yüksek bir şekilde başlayacaktır. 2. Dönem başarısızlıklarını başarıya çevirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için ellerindeki fırsatları görmeleri; engellerden uzaklaşmaları sağlanmalıdır. Yarı yıl tatilinin planlanmasında öğrenci ve ailenin birlikte bir anlaşma yapması her iki tarafın da sorumluluk almasını sağlayacağı için amaca uygun olacaktır" diye konuştu.

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