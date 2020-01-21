İzmir’de heyecan dorukta

Süper Lig'de İzmir'i temsil eden Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılmasına artık sayılı günler kaldı. Sporseverlerin ve özellikle Göztepeli taraftarların merakla beklediği ve büyük heyecan duyduğu stadyum, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Göztepe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği maçla kapılarını açacak.O özellik ise stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru. Çatıda bulunan bu parkur, eşsiz bir İzmir körfezi manzarasını İzmirlilere sunuyor.Ayrıca, Göztepe Spor Kulübü' nün İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yaptığı iş birliği ile stadyumun önünde taraftarların toplanma alanı olarak20 bin seyirci kapasitesi olan stadyum, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimat değişikliği ileKapasitenin arttırılma işlemi Beşiktaş maçının ardından güney kale arkasındaki koltukların sökümü ile yapılacak. Stadyumun maraton tribünündeki koltuklarda kırmızı font üzerine sarı yazıylaşeklinde bir tasarım bulunuyor. Bu tasarımı, Göztepe Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı anketle taraftarlar belirledi.bulunan stadyumda tribünler tek katlı inşa edildi. Bu sistemle beraber stadyum içerisindeki akustik ve ambiyans bölünmeye uğramayacak.içindeki ışıklandırmalar, ısıtma cihazları ve ses sistemlerinde ise son teknoloji kullanıldı. Göztepe'nin gol atması halinde stadyumun çatısında bulunan ışıklandırmalardiye tabir edilen hareket biçimiyle etrafı aydınlatırken adeta görsel bir şölen sunacak.zemin için hibrit çim tercih edilirken, sahanın bakımı için ise suni güneş cihazları kullanılıyor. Bu cihazlar sahadaki çimlerin saha sağlıklı büyümesini sağlarken bakımını da kolaylaştırıyor.

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