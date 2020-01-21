İzmir’de heyecan dorukta

Süper Lig'de İzmir'i temsil eden Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılmasına artık sayılı günler kaldı. Sporseverlerin ve özellikle Göztepeli taraftarların merakla beklediği ve büyük heyecan duyduğu stadyum, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Göztepe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği maçla kapılarını açacak. İçerisinde ticari ve sosyal yaşam alanları gibi bölümler de bulunan stadyum, Türkiye'de tek olan bir özelliği ile de dikkat çekiyor.
TARAFTAR MEYDANI DA OLACAK
O özellik ise stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru. Çatıda bulunan bu parkur, eşsiz bir İzmir körfezi manzarasını İzmirlilere sunuyor. Yürüyüş parkuru, maç günleri haricinde vatandaşların hizmetine açık olacak.
Ayrıca, Göztepe Spor Kulübü' nün İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yaptığı iş birliği ile stadyumun önünde taraftarların toplanma alanı olarak 13 dönüm büyüklüğünde bir Taraftar Meydanı oluşturulacak.
KOLTUK TASARIMINI TARAFTARLAR SEÇTİ
20 bin seyirci kapasitesi olan stadyum, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimat değişikliği ile kale arkalarına ayakta seyirci alınması kapsamında, kapasitesinin 5 bin kişi daha arttırılarak 25 bine çıkarılacak.
Kapasitenin arttırılma işlemi Beşiktaş maçının ardından güney kale arkasındaki koltukların sökümü ile yapılacak. Stadyumun maraton tribünündeki koltuklarda kırmızı font üzerine sarı yazıyla "19 Göztepe 25"
şeklinde bir tasarım bulunuyor. Bu tasarımı, Göztepe Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı anketle taraftarlar belirledi.
MEKSİKA DALGASI ŞEKLİNDE IŞIKLANDIRMA
39 LOCASI
bulunan stadyumda tribünler tek katlı inşa edildi. Bu sistemle beraber stadyum içerisindeki akustik ve ambiyans bölünmeye uğramayacak. STADYUMUN
içindeki ışıklandırmalar, ısıtma cihazları ve ses sistemlerinde ise son teknoloji kullanıldı. Göztepe'nin gol atması halinde stadyumun çatısında bulunan ışıklandırmalar 'meksika dalgası'
diye tabir edilen hareket biçimiyle etrafı aydınlatırken adeta görsel bir şölen sunacak.
SAHADAKI
zemin için hibrit çim tercih edilirken, sahanın bakımı için ise suni güneş cihazları kullanılıyor. Bu cihazlar sahadaki çimlerin saha sağlıklı büyümesini sağlarken bakımını da kolaylaştırıyor.