TÜGİAD Ege’den STK ziyaretleri

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir İş Kadınları Derneği'ni (İZİKAD) ziyaret etti. Ortak proje imkanları ve işbirlikleri konusunda İZİKAD yönetimi ile görüş alışverişinde bulunuldu. TÜGİAD Ege Şubesi heyeti, İZİKAD ziyareti sonrasında Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'ni de (PERYÖN) ziyaret etti. TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, dernekler arası işbirliklerine büyük önem verdiklerini söyleyerek İZİKAD ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. TÜGİAD Ege Şubesi ardından PERYÖN'ü ziyaret etti.